Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2026)

Dün günü 13.122,58 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 173,74 puan ve yüzde 1,32 azalışla 12.948,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,37 puan ve yüzde 1,08 artışla 13.263,95 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.912,55, en yüksek 13.450,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,54 ve mali endeks yüzde 0,89 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 44'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 310 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,57, bileşik getirisi yüzde 41,10 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 155,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,6760 liradan, avro 55,9870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 310 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2 azalışla 103,7 dolardan işlem görüyor.