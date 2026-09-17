Youth Awards® 2026 kazananları açıklandı

Youthall tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Youth Awards® kapsamında 227 farklı üniversite ve 173 farklı bölümden toplam 201.740 oy kullanılarak “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” belirlendi.

Youthall tarafından düzenlenen “Youth Awards® 2026” sonuçları, 16 Eylül akşamı Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen ödül töreninde açıklandı.

32 farklı kategoride düzenlenen oylamaya; finanstan teknolojiye, perakendeden otomotive, enerjiden sağlığa ve sigortacılıktan hızlı tüketime kadar farklı sektörlerden 165 şirket katıldı. Türkiye çapında 201.740 oy kullanılırken, gençlerin çalışmak için en çok tercih ettiği şirketler belirlendi. Oylama sonucunda Akbank, Akçansa ve Boehringer Ingelheim, gençlerin tercihleriyle “Sektör Özel Ödülü” kategorisinde öne çıkan şirketler oldu. Farklı kategorilerde ödüle layık görülen şirketler, liderler ve projeler de ödül töreniyle eş zamanlı olarak Youthall’un web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Youth Awards® kapsamında Abdi İbrahim, Allianz Türkiye, Anadolu Efes, ASELSAN, Borusan Holding, Enerjisa, ikas, Mastercard, Mercedes-Benz Otomotiv, Migros, Samsung, Siemens, Şişecam, Turkish Airlines ve Türkiye İş Bankası kendi sektörlerinde gençlerin çalışmak için en çok tercih ettiği şirketler oldu. 201.740 oyun kullanıldığı Youth Awards® 2026, gençlerin farklı sektörlerdeki şirketlere yönelik tercihlerini ortaya koyarak, gençlerin gözünde öne çıkan işverenleri belirledi.

227 Üniversite ve 173 Bölümden Gençler Tercihini Ortaya Koydu

Youth Awards® 2026 oylamasına bu yıl 227 farklı üniversiteden ve 173 farklı bölümden gençler katıldı. Oylamaya en yüksek katılım gösteren üniversiteler Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olurken, en fazla oy kullanılan bölümler Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme olarak sıralandı. Katılımcıların ağırlıklı olarak 18-24 yaş aralığındaki gençlerden oluştuğu oylamada, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencileri toplam oyların %32,4’ünü oluşturdu. Oy kullanan gençlerin %58’i kadın, %42’si erkek olurken, toplam 201.740 oyla Youth Awards® 2026, Türkiye genelinde 227 üniversite ve 173 farklı bölümden gençlerin katılım gösterdiği, ülkenin en geniş katılımlı gençlik oylamalarından biri oldu.

Gençler Artık Sadece Şirketleri Değil, Çalışma Hayatının Geleceğini Seçiyor





Youthall CEO’su Emre Aykan, Youth Awards® 2026 sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde; “Gençlerin verdiği her oy, yalnızca bir şirket tercihini değil, gençlerin iş dünyasında hangi şirketleri ve yaklaşımları değerli bulduğunu da gösteriyor. Bugünün gençleri için iyi bir işveren olmak, yalnızca güçlü kariyer fırsatları sunmaktan ibaret değil; anlamlı bir amaç yaratmayı, gelişim imkânı sağlamayı, esnekliği desteklemeyi, farklılıklara alan açmayı ve çalışan deneyimini merkeze almayı gerektiriyor. Youth Awards®, gençlerin işveren tercihlerini görünür kılarak farklı sektörlerde gençlerin gözünde öne çıkan şirketleri ve liderleri belirliyor. Gençlerin tercihleri, bugün şirketlerin genç yetenekler nezdindeki konumunu anlamak ve hangi işverenlerin daha güçlü bir karşılık bulduğunu görmek açısından önemli bir gösterge haline geliyor.

“Youthall olarak gençlerin beklentilerinin ve insan kaynakları süreçlerinin hızla değiştiği günümüzde, çözümlerin de ihtiyaçlara göre yeniden şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Emre Aykan, bu vizyonla geliştirdikleri, ilandan teklife kadar işe alımın tüm süreçlerini tek bir platformda bir araya getiren yapay zeka destekli işe alım ürünü Hireall’ı ilk kez Youth Awards® 2026 katılımcılarıyla paylaştı. Aykan “Youth Awards®’a katkı sunan tüm şirketlere, liderlere ve tercihleriyle bu dönüşüme yön veren gençlere teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.