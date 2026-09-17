Net Global halka arz gelirini nasıl değerlendirecek?

Net Global Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Berk Kuter, şirketin işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Net Global Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Berk Kuter, şirketin halka arzından sağlanan kaynağı başta vagon imalatı olmak üzere yeni yatırımlarda kullanacaklarını belirterek, "Vagon yatırımımızı kısa sürede tamamlayarak yüzde 100 yerli vagon üretimine başlayacağız." dedi.

Kuter, Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Halka arzla şirket açısından yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Kuter, "Çok heyecanlıyız. Bizim için bugün yeni bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

Kuter, Net Global'in 2004'te Sivas'ta kurulduğunu ve sanayicilik kökenine sahip olduğunu, temel faaliyet alanının polietilen boru üretimi olduğunu söyledi.

Şirketin bu alanda Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer aldığını dile getiren Kuter, şöyle devam etti:

"Bunun yanında güneş enerjisi yatırımları da var, şu anda yeni başladığımız bir vagon imalatı projesi var. Yine bunun yanında da bizim modern seralarımız var. Burada da topraksız tarım ve ihracat yapıyoruz. Biz sürekli büyümeyi devam ettirebilen, Anadolu'da olmamıza rağmen büyüme fırsatlarını bugüne kadar iyi değerlendirmiş bir şirketiz."

Kuter, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamalarıyla şirketin büyüme sürecinin ivme kazanacağını vurgulayarak, "Temel motivasyonumuz daha fazla yatırımcıya ulaşmak, büyümemizi hızlandırmak ve özellikle sürdürülebilir sektörlerde başarılı olmak. Şirketimizin geçmişte ortaya koyduğu başarılı performansın yatırımcıların ilgisinde etkili olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Üreteceğimiz vagonları ihraç etmeyi hedefliyoruz"

Halka arzdan elde edilen gelirin yeni yatırımlara kaynak olarak aktarılacağını ifade eden Kuter, önceliklerinden birinin vagon imalatı projesi olduğunu söyledi.

Kuter, vagon üretim tesisinin inşaatında sona yaklaşıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Halka arzdan sağladığımız kaynakla vagon yatırımımızı hızlandırarak çok kısa sürede tamamlayacağız. Ardından doğrudan üretime geçerek yüzde 100 yerli vagonlar imal edeceğiz. Üreteceğimiz vagonları ihraç etmeyi de hedefliyoruz. Vagon imalatıyla stratejik öneme sahip demir yolu sektöründe önemli mesafe alacağımızı düşünüyoruz."

Polietilen ve koruge boru alanındaki yatırımların da süreceğini belirten Kuter, bu alanda büyümeye ve ihracat kapasitesi artırmaya devam edeceklerini söyledi.