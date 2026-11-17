Dün günü 11.841,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,98 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.827,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,7 puan ve yüzde 0,85 düşüşle 11.741,06 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.731,79, en yüksek 11.906,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,31, teknoloji endeksi yüzde 2,21, mali endeks yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 73'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş ve Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 865 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,07, bileşik getirisi yüzde 39,32 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1001, sterlin/dolar paritesi 1,3196 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,4190 liradan, avro 55,5062 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,36 artışla 3 bin 865 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,22 artışla 92,63 dolardan işlem görüyor.