Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde süregelen satış baskısı nedeniyle negatif bir seyir izlenirken, gözler Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlarda geleceğe yönelik beklentiler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Casusluk iddiaları ve özel hayatına ilişkin gelişmelerin ardından şirketteki görevinden istifa eden Üst Yönetici (CEO) Jensen Huang'ın şirkete geri dönebileceğine dair haberler belirsizlikleri daha da artırırken, Nvidia'nın yönetiminde kimlerin yer alacağı ve şirketin gelecekte izleyeceği yol konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından Hazine Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin talimatıyla hazırlanan geçici nihai kural yayımlandı. Düzenleme, Çinli şirketlerin üçüncü ülkelerdeki veri merkezleri aracılığıyla ABD menşeli çiplerin sağladığı yurt dışı bilgi işlem kapasitesine erişmesini engellemeyi amaçlıyor.

Asya borsaları bu kararın bölgedeki teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerle negatif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,59 azalışla 4.968,48 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,23 kayıpla 58.928 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.579 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 23.533 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 82.868 puanda seyrediyor.