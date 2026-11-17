Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 50,3877'den tamamladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,4140 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,5480'den, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 66,5800'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının daha agresif faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesinden destek bulan ve 103,7 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi daha sonra 103,5 seviyesinde dengelendi.

Yapay zeka yatırımlarına yönelik sermaye akışının sürmesi de dolara talebin artmasına neden oluyor. ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlar ve şirket yönetiminde yapılacak değişikliklerin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Altında son durum

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 280 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 6 bin 242 liradan tamamladı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 6 bin 280 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 410 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 530 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,60 artışla 3 bin 880 dolarda seyrediyor.