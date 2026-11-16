Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak belirlendi.

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-ekim döneminde, 15 trilyon 727 milyar 506 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri 13 trilyon 406 milyar 85 milyon liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim 2025'te 1 trilyon 370 milyar 269 milyon lira iken bu yılın ekim ayında yüzde 29,9 artışla 1 trilyon 779 milyar 376 milyon liraya yükseldi. Böylece, 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin yüzde 9,4'ü kullanılmış oldu.

Faiz dışı dengede, geçen yılın ekim ayında 65 milyar 791 milyon lira, bu yılın aynı ayında da 179 milyar 776 milyon lira açık oluştu.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 1 trilyon 478 milyar 61 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı da 2025'in aynı ayında yüzde 9,5 iken geçen ay yüzde 9,1 oldu.

Ekimde personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 artarak 441 milyar 970 milyon lira olarak belirlenirken personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 54 milyar 485 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 9,1'i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 10,1'i harcandı. Ekimde, yüzde 25,8 artışla 126 milyar 211 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 615 milyar 217 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin yüzde 9'u kullanıldı.

Ekimde, 154 milyar 660 milyon lira sermaye gideri yapılırken sermaye transferi 55 milyar 349 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri, 30 milyar 169 milyon lira oldu.

Faiz giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 artarak 301 milyar 315 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ekim ayında 1 trilyon 147 milyar 70 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 13,2 artışla 1 trilyon 298 milyar 285 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ekim ayı gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 9 iken, geçen ay yüzde 8 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2025'in ekim ayına göre yüzde 16,9 artarak 1 trilyon 141 milyar 117 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı, 2025'te yüzde 8,8 iken geçen ay yüzde 8,2 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 0,1 azalarak 136 milyar 405 milyon liraya geriledi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 15 milyar 184 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 5 milyar 578 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla ekimde geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 31,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 30,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 31,4, damga vergisi yüzde 25,2, harçlar yüzde 28,6, diğer vergiler tahsilatı yüzde 17 artarken kurumlar vergisi yüzde 337,7, özel tüketim vergisi yüzde 19,8 azalış gösterdi.

- Ocak-ekim dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ocak-Ekim 2025 döneminde 11 trilyon 592 milyar 472 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,7 artışla 15 trilyon 727 milyar 506 milyon liraya yükseldi. Böylelikle, 2026'da merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon lira ödeneğin yüzde 82,9'u kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,8 artarak 13 trilyon 175 milyar 61 milyon liraya çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı, yüzde 81,1 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde yüzde 39,4 artışla 4 trilyon 282 milyar 999 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 87,3'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,9 artarak 539 milyar 226 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 599 milyar 691 milyon lira ödeneğin yüzde 89,9'u kullanılmış oldu.

Ocak-ekim döneminde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 1 trilyon 249 milyar 568 milyon lira ödeneğin yüzde 86,8'i harcandı. Bu dönemde, yüzde 42,4 yükselişle 1 trilyon 84 milyar 304 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler, yüzde 30,5 artarak 5 trilyon 646 milyar 39 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 6 trilyon 870 milyar 794 milyon lira ödeneğin, yüzde 82,2'si kullanıldı.

Söz konusu dönemde, 1 trilyon 37 milyar 679 milyon lira sermaye gideri, 278 milyar 17 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri, 306 milyar 796 milyon lira olarak hesaplandı.

Faiz giderleri, yüzde 40,3 artarak 2 trilyon 552 milyar 445 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise geçen yılın ocak-ekim döneminde, 10 trilyon 151 milyar 995 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 32,1 artışla 13 trilyon 406 milyar 85 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-ekim dönemi gerçekleşme oranı 2025'te yüzde 79,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 82,4'e yükseldi.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 32,2 artarak, 11 trilyon 543 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı, yüzde 83,4 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de yüzde 33,5 artarak 1 trilyon 526 milyar 883 milyon liraya çıktı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 259 milyar 961 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 76 milyar 142 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre gelir vergisi yüzde 46,2, kurumlar vergisi yüzde 41,7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 36,5, özel tüketim vergisi yüzde 0,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 34,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 30,3, damga vergisi yüzde 47,7, harçlar yüzde 61,4 ve diğer vergi gelirleri yüzde 25,7 arttı.