Capital Dergisi’nin 26 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye genelinde en beğenilen ilk 10 şirket ile 35 sektörün liderlerinin ödüllendirildiği törende, itibarın korunması ve güçlendirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı.

Capital Dergisi’nin ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliğiyle gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri 2025” araştırmasında öne çıkan şirketler, ödül töreninde bir araya geldi. İş dünyasının oylarıyla belirlenen Türkiye’nin en beğenilen ilk 10 şirketi ve 35 sektörün beğeni liderleri sahneye çıktı.

Araştırmada 12’nci kez Türkiye’nin en beğenilen şirketi seçilen Koç Holding adına ödülü CEO Levent Çakıroğlu aldı. Törende liderlerin itibar stratejileri ele alınırken Çakıroğlu da ödül konuşmasında su verimliliğini iş dünyasının gündemine taşıdı.

Sunuculuğunu Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel ile Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın üstlendiği tören, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başladı.

İTİBARIN GÜCÜ

Sedef Seçkin Büyük, konuşmasında Türkiye’de ve dünyada itibarın en kıymetli sermaye olduğuna dikkat çekti. Şirketlerin hem pazardaki hem müşterinin gözündeki liderliğini sürdürebilmesinde güvenin belirleyici rol oynadığını vurgulayan Büyük, “Güven ve itibar kaybeden; müşterisini, şirketini, sermayesini, kârını, hatta iktidarını birer birer kaybeder” dedi.

ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Aksu ise açılış konuşmasında araştırmanın sürekliliğine vurgu yaptı. “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının 26 yılı geride bırakarak dünyada az rastlanan bir istikrar ortaya koyduğunu belirten Aksu, çalışmaya katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür etti.

LİDERLERİN GÜNDEMİ

Borusan Holding, Eti, Jotun, Lactalis Türkiye ve Mesa’nın destek sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin araştırma sponsorluğunu ZENNA Araştırma ve Danışmanlık üstlendi. Program kapsamında gerçekleştirilen “Beğeni Liderlerinin İtibar Stratejileri” panelinde ise insan kaynağı, teknoloji ve geleceğe hazırlık başlıkları tartışıldı.

Capital Dergisi Kıdemli Editörü Tuba İlze Ün’ün moderatörlüğündeki panelde, Jotun Türkiye Genel Müdürü Serdar Puntar, Lactalis Türkiye CEO’su Onur Barım, Migros Perakende Genel Müdürü Mustafa Bartın ve Shell & Turcas CEO’su Oğuz Uçanlar deneyimlerini paylaştı.

Shell & Turcas CEO’su Oğuz Uçanlar, “Doğru insan kaynağı, doğru yetenek yönetimi, doğru motivasyon ve teknoloji işimizin olmazsa olmazları” dedi. Uçanlar, operasyonel mükemmeliyeti korumak amacıyla çok sayıda iç denetim gerçekleştirdiklerini de anlattı.

Migros Perakende Genel Müdürü Mustafa Bartın, yapay zeka yatırımlarında müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri birlikte ele aldıklarını belirtti. Bartın, bu üç gruba yönelik önemli ölçüde yapay zeka yatırımı yaptıklarını söyledi.

Lactalis Türkiye CEO’su Onur Barım ise 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve kendi sektörlerinde ihracat lideri olduklarını ifade etti. ,Barım, çalışan bağlılığı anketinin en önem verdikleri çalışmalar arasında bulunduğunu vurguladı.

Jotun Türkiye Genel Müdürü Serdar Puntar da liderliğin geleceğe hazırlık sorumluluğuna dikkat çekerek “Lider olarak en önemli vazifemiz şirketimizi ve çalışanlarımızı geleceğe hazırlamak” dedi.

ÇAKIROĞLU’NDAN SU ÇAĞRISI

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ödül konuşmasında sürdürülebilirlik ve çevre politikalarının iş dünyası açısından önemine değindi. Su kullanımının, başta gıda olmak üzere toplumsal refahı doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Çakıroğlu, şöyle konuştu:

“Su olmazsa üretim aksar, şirketlerin rekabetçiliği azalır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde liderlerden su konusunda gösterdikleri hassasiyeti daha da artırmalarını istiyorum.

Koç Holding’in bu alandaki çalışmalarına da değinen Çakıroğlu, son üç yılda tatlı su çekimini yüzde 17 azalttıklarını açıkladı.





“EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER” NASIL SEÇİLDİ?

Araştırma, Ağustos-Kasım 2025 döneminde online anket yöntemiyle gerçekleştirildi. 62 sektörden 510 şirketi temsil eden 1.500 yönetici, Türkiye genelinde ve kendi sektöründe en beğendiği şirketler için oy kullandı. Yöneticilerin kendi şirketlerine oy vermesine izin verilmezken bu yönde yanıt içeren anketler değerlendirmeye alınmadı.

Türkiye genelindeki sıralama tüm iş dünyasının oylarıyla oluşurken sektör liderlerini ilgili sektörün profesyonelleri belirledi. Her sektörde, toplamda pazarın en az yüzde 70’ini oluşturan şirketlerin tamamı araştırmada yer aldı ve her şirketten eşit sayıda anket alındı.

Sonuçlara göre ilk 20’de 13 şirketin sıralaması değişti, listeye beş yeni şirket girdi. Geçen yıl sektöründe zirvede bulunan 20 şirket liderliğini sürdürürken 14 sektörde ilk sıra el değiştirdi.