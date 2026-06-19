Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Haziran 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kaybederek 14.754,03 puana geriledi.

19.06.2026 13:23:510
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Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Haziran 2026)

Dün 14.827,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 116,37 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,32 puan ve yüzde 0,49 gerileyerek 14.754,03 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.657,77, en yüksek 14.797,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,18, teknoloji endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,69 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 24'ü yükselirken 73'ü düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Europower Enerji, Türk Hava Yolları, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ile Astor Enerji oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 160 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1460, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 161,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,4480 liradan, avro 53,2720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 azalışla 4 bin 160 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 azalışla 79 dolardan işlem görüyor.

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