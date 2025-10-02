Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (2 Ekim 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kaybederek 11.086,61 puana geriledi.

2.10.2025 13:29:400
Dün 11.220,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,52 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.223,74 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 133,61 puan ve yüzde 1,19 değer kaybıyla 11.086,61 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.068,66 puanı, en yüksek 11.256,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,7, sanayi endeksi yüzde 1,1, mali endeks yüzde 1,9 ve hizmetler endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken 81'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ile ASELSAN oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 880 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,95, bileşik getirisi yüzde 39,18 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 146,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,6070 liradan, avro 49,0050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 3 bin 880 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 64,9 dolardan işlem görüyor.

