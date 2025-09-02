Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (2 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 11.274,64 puana geriledi.

2.09.2025 13:33:140
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (2 Eylül 2025)

Dün 11.279,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,31 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 11.274,64 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.260,72, en yüksek 11.331,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,47 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 58'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı, Anadolu Efes Biracılık ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 477 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,80 ve bileşik getirisi yüzde 39,00 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1630 liradan, avro 47,9460 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 477 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,9 yükselişle 69,3 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TİM Başkanı enflasyonla mücadeleyi değerlendirdi

TİM Başkanı enflasyonla mücadeleyi değerlendirdi

Girişim ve yatırım dünyasının liderleri İstanbul'da buluşuyor

Girişim ve yatırım dünyasının liderleri İstanbul'da buluşuyor

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde seyretti

Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde seyretti

Etiya, yapay zeka platformuyla küresel sıralamada

Etiya, yapay zeka platformuyla küresel sıralamada

UBS, Fed’den art arda faiz indirimi bekliyor

UBS, Fed’den art arda faiz indirimi bekliyor

Ons ve gram altın tarihi zirvesinde

Ons ve gram altın tarihi zirvesinde

Yorum Yaz