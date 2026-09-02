Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (2 Eylül 2026)

Dün günü 14.229,01 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 112,72 puan ve yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 298,24 puan ve yüzde 2,10 azalışla 13.930,77 puan oldu.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.909,32, en yüksek 14.116,29 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,34, sanayi endeksi yüzde 1,68 ve mali endeks yüzde 2,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken 89'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 310 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,2990 liradan, avro 55,9320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 4 bin 310 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 artışla 95,2 dolardan işlem görüyor.