Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (21 Temmuz 2026)

Dün 14.070,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,81 puan ve yüzde 0,23 azalışla 14.038,17 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,17 puan ve yüzde 0,22 azalışla 14.039,81 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.005,35 puanı, en yüksek 14.092,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,82, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 43'ü düştü, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 70 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 162,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,2010 liradan, avro 53,9540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 artışla 4 bin 70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,8 artışla 88,2 dolardan işlem görüyor.