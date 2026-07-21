Anadolu Grubu FTSE4Good Endeksi'nde

Güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansına sahip şirketleri değerlendiren ve uluslararası yatırımcılar tarafından önemli bir referans olarak kabul edilen FTSE4Good Endeksi'ne dahil olan Anadolu Grubu, sürdürülebilirlik alanındaki istikrarlı gelişimini bağımsız bir değerlendirme ile ortaya koydu. FTSE4Good değerlendirmesinde sektör ortalamasının üzerinde skor elde eden Grup; özellikle insan hakları ve toplum, kurumsal yönetim, risk yönetimi ile tedarik zinciri uygulamalarındaki güçlü performansıyla öne çıktı.

“Daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz”

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Anadolu Grubu, Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri olmasının yanı sıra faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda önemli bir etki alanına sahip. Sürdürülebilirlik stratejimizle, var olduğumuz her yerde daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği, uzun vadeli değer üretmenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı güçlü kurumsal yönetim anlayışımızla birlikte ele alıyor; insan haklarına saygıyı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği tüm kararlarımızın merkezinde tutuyoruz. FTSE4Good Endeksi'nde yer almak, yıllardır benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımımızın uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi. Daha iyi bir yarın inşa etme hedefimiz doğrultusunda, t��m paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye ve bu alandaki performansımızı sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."

Sürdürülebilirliği bütüncül bir anlayışla yönetiyor

Anadolu Grubu, ÇSY performansını sürekli geliştirme, sürdürülebilirliği kurum kültürü haline getirme ve faaliyet gösterdiği coğrafyalarda rol model olma hedefleriyle daha iyi bir yarın için bugünden kararlı adımlar atıyor. 2035 vizyonu doğrultusunda; çalışanlar, pazar ekosistemi, çevre ve toplum olmak üzere dört odak alanında değer üretiyor. İnsan hakları politikası, tedarik ilkeleri, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile güçlü yönetişim yapısı da bu stratejinin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

Uluslararası ÇSY performansını ileriye taşıyor

Anadolu Grubu, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını her yıl istikrarlı bir şekilde ileriye taşıyor. 2020 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Grup, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu'nun (LSEG) Mart 2026 tarihli ÇSY değerlendirmesinde ‘Yatırım Holdingi Şirketleri’ kategorisinde çevresel ve sosyal performansıyla küresel ölçekte lider oldu. Geçtiğimiz yıl ilk defa TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuyla paylaşan Anadolu Grubu, bu yıl üçüncü Entegre Raporu'nu da yayımlamaya hazırlanıyor.

Şirketlerin ÇSY performansını öne çıkarmak üzere tasarlandı

FTSE Russell, yatırımcılara yönelik endeks, analitik ve veri çözümleri sunan küresel bir kuruluş. FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Endeks Serisi, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki performanslarını uluslararası kriterler doğrultusunda değerlendiren ve sürdürülebilir yatırım alanında referans kabul edilen endeksler arasında yer alıyor.