Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (22 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 11.346,52 puana yükseldi.

Dün 11.313,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 ve 33,49 puan artışla 11.347,39 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 32,62 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 11.346,52 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.323,52, en yüksek 11.389,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 49'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş ile Çan2 Termik oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 330 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,57, bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0170 liradan, avro 47,6050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 330 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 67,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fed Başkanı Powell'den faiz indirimi sinyali

Musk, OpenAI teklifinde Zuckerberg'den destek istedi

UBS, S&P 500 yıl sonu hedefini yükseltti

ABD yönetimi TSMC ve Micron'dan hisse almayacak

Nvidia tedarikçilerinden H20 çipinin üretimini durdurmalarını istiyor

Mevduat faizi Mart'tan beri en düşük seviyede

