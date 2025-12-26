Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Aralık 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kaybederek 11.262,89 puana indi.

Dün 11.336,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,24 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.340,42 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,29 puan ve yüzde 0,65 azalışla 11.262,89 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.252,55, en yüksek 11.352,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken 58'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 513 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,77, bileşik getirisi yüzde 37,79 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 156,5 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9300 liradan, avro 50,5750 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 513 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 61,9 dolardan işlem görüyor.

