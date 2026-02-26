Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (26 Şubat 2026)

Dün günü 13.809,88 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 29,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 13.780,07 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,02 puan ve yüzde 0,80 azalarak 13.699,86 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.652,39 puanı, en yüksek 13.785,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,43, mali endeks yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 1,28 ve sanayi endeksi yüzde 0,16 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 56'sı düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

- Altının ons fiyatı 5 bin 186 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,45, bileşik getirisi yüzde 36,25 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 156,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8820 liradan, avro 51,8850 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 5 bin 186 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 düşüşle 70,3 dolardan işlem görüyor.