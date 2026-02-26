Novo Nordisk ve Vivtex’ten 2,1 milyar dolarlık ortaklık

Yapılan ortaklığa göre; Vivtex, seçili oral ilaç taşıma teknolojilerini Novo Nordisk’e lisanslayacak. Vivtex, toplamda 2,1 milyar ABD doları tutarında ön ödeme, araştırma fonu ve kilometre taşı ödemeleri alma hakkına sahip olacak. Ayrıca, gelecekteki ürünlerin net satışlarından kademeli telif geliri elde edecek.

Novo Nordisk, global geliştirme, üretim ve pazarlama süreçlerinin tüm sorumluluğunu üstlenecek. Vivtex’in GI-ORIS™ adlı yüksek verimli tarama sistemi ve yapay zekâ destekli modelleme platformu, binlerce formülasyonu insan bağırsak emilimiyle yüksek uyumlu şekilde test edebiliyor.

“Obezite için ilk oral biyolojik tedaviyi sunuyoruz “

Novo Nordisk Terapötik Keşif Kıdemli Başkan Yardımcısı Brian Vandahl, “Beş yıl önce ilk oral biyolojik ilacı hayata geçirdik. Şimdi obezite için de ilk oral biyolojik tedaviyi sunuyoruz. Bu ortaklık, milyonlarca hastaya ulaşma misyonumuzu destekliyor” dedi.

Vivtex CEO’su Dr. Thomas von Erlach ise, “Biyolojik ilaçları oral hale getirmek ilaç taşıma alanının en zorlu problemi. Novo Nordisk ile bu sorunu metabolik hastalıklar alanında çözmek için güçlerimizi birleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.