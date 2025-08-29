Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Ağustos 2025)

Dün 11.368,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,54 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.388,31 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,12 puan ve yüzde 0,02 değer kazancıyla 11.370,89 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.332,68, en yüksek 11.405,54 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,37 ve mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,11 ve hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken 53'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Borusan Boru Sanayi oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 408 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,76 ve bileşik getirisi yüzde 38,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1670, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 147,1 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1530 liradan, avro 48,0390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 408 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 azalışla 67,5 dolardan işlem görüyor.