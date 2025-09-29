Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Eylül 2025)

Cuma günü 11.151,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe de 38,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.112,30 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,41 puan ve yüzde 0,08 artışla 11.159,60 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.087,87 puanı, en yüksek 11.205,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,73 düşerken, mali endeks yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Teknoloji endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken 64'ü düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, CW Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı.

- Altının ons fiyatı 3 bin 807 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 148,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5800 liradan, avro 48,7630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 artışla 3 bin 807 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 68,1 dolardan işlem görüyor.