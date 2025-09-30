Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (30 Eylül 2025)

Dün 11.048,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,96 puan ve yüzde 0,43 değer kaybıyla 11.001,16 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.970,13 en yüksek 11.070,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,10, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve sanayi endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 57'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Sasa Polyester ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 799 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,38, bileşik getirisi yüzde 39,69 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,5880 liradan, avro 48,8990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 3 bin 799 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 azalışla 66,3 dolardan işlem görüyor.