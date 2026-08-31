Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (31 Ağustos 2026)

Cuma gününü 14.641,56 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 37,29 puan ve yüzde 0,25 azalışla 14.604,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,86 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.526,70 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.521,20, en yüksek 14.662,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,97 ve mali endeks yüzde 0,67 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 74'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Destek Finans Faktoring, Astor Enerji, Tüpraş, ASELSAN ile Türk Hava Yolları oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 450 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,71, bileşik getirisi yüzde 40,08 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,2640 liradan, avro 56,0270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 450 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 6,1 artışla 91,4 dolardan işlem görüyor.