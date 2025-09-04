Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (4 Eylül 2025)

Dün 10.737,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 25,38 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.763,07 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,72 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla 10.801,41 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.763,07, en yüksek 10.864,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,16, mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken 25'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası (C) ile Sasa Polyester oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 539 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,41, bileşik getirisi yüzde 40,92 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 148,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,1730 liradan, avro 48,0660 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 3 bin 539 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 düşüşle 66,7 dolardan işlem görüyor.