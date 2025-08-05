Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Ağustos)

Dün günü 10.853,49 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 33,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.886,52 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,89 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 10.889,90 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.854,91, en yüksek 10.899,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazanırken, teknoloji endeksi ise yüzde 0,69 değer kaybetti

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 41'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Tureks Turizm Taşımacılık, Akbank ile Koç Holding oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 360 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 147,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6880 liradan, avro 47,0020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 3 bin 360 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 düşüşle 67,8 dolardan işlem görüyor.