Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da dün 10.828,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,45 puan ve yüzde 0,17 değer kaybıyla 10.810,48 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.767,43, en yüksek 10.899,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,47 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 67'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ, Türkiye İş Bankası (C) ve Türk Hava Yolları oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 553 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,50, bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 148,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2560 liradan, avro 48,2600 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 553 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 yükselişle 66,8 dolardan işlem görüyor.