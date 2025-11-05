Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Kasım 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.919,75 puana yükseldi.

5.11.2025 13:30:460
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Kasım 2025)

Dün 10.914,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,65 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 10.919,75 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.900,66 en yüksek 11.000,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,34, mali endeks yüzde 0,48 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 48'i düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, ASELSAN, Turkcell ile Türk Hava Yolları oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 971 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,53, bileşik getirisi yüzde 39,87 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 153,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,1150 liradan, avro 48,4080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 3 bin 971 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 artışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Dört ay üst üste cari fazla vereceğiz"

"Dört ay üst üste cari fazla vereceğiz"

Nomura’dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini geldi

Nomura’dan Türkiye için yeni enflasyon tahmini geldi

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Kasım 2025)

Döviz ve altın güne nasıl başladı? (5 Kasım 2025)

“Aşırı değerleme” kaygısı küresel piyasalarda satışları hızlandırdı

“Aşırı değerleme” kaygısı küresel piyasalarda satışları hızlandırdı

“Doğayla birlikte kuş gibi süzülüyorum”

“Doğayla birlikte kuş gibi süzülüyorum”

Ticaret Bakanı Bolat, dış ticaret verilerini açıkladı: Rekor var

Ticaret Bakanı Bolat, dış ticaret verilerini açıkladı: Rekor var

Yorum Yaz