Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Kasım 2025)

Dün 10.970,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 58,92 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,79 puan ve yüzde 0,37 değer kazancıyla 11.011,16 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.969,39 en yüksek 11.061,88 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14, mali endeks yüzde 0,33 hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'i yükselirken 48'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Türk Telekom, Türk Hava Yolları ve Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 10 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 153,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,1200 liradan, avro 48,6160 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 artışla 63,9 dolardan işlem görüyor.