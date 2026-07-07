Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Temmuz 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 yükselişle 14.429,91 puan oldu.

7.07.2026 13:38:150
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Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (7 Temmuz 2026)

Dün 14.424,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 14.407,91 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,37 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.429,91 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.397,44 puanı, en yüksek 14.529,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,48 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken 52'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Sasa Polyester ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 134 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1420, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 161,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8400 liradan, avro 53,5430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 4 bin 134 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 yükselişle 72,9 dolardan işlem görüyor.

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