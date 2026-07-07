Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Temmuz 2026)

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 268 liradan tamamladı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 210 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 700 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 125 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunurken, doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 46,8390 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 46,8220'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 46,8390 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde 53,5730'dan ve sterlin/TL sınırlı düşüşle 62,7130'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor.