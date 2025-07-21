Piyasalarda gün ortası... Borsada günün ilk yarısında son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,95 değer kazanarak 10.568,56 puana yükseldi.

21.07.2025 13:36:210
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Piyasalarda gün ortası... Borsada günün ilk yarısında son durum ne?

Cuma günü 10.366,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,08 puan artışla 10.413,24 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,53 puan ve yüzde 1,95 değer kazancıyla 10.568,56 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.413,24, en yüksek 10.574,24 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 1,37, teknoloji endeksi yüzde 4,30 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükselirken 5'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 366 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,41, bileşik getirisi yüzde 40,91 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4000 liradan, Euro 47,0900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 3 bin 366 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 68,4 dolardan işlem görüyor.

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