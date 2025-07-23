Piyasalarda gün ortası... Döviz ve altında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4510 liradan, Euro 47,5240 liradan satılıyor

23.07.2025 13:41:270
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Piyasalarda gün ortası... Döviz ve altında son durum ne?

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 146,5 düzeyinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı 3 bin 431 dolar

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4510 liradan, Euro 47,5240 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 431 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 azalışla 67,6 dolardan işlem görüyor.

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