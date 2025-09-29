Piyasalarda gün sonu: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (29 Eylül 2025)

BIST 100 endeksi, güne 38,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.112,30 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.048,13 puanı, en yüksek 11.205,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 83,42 puan ve yüzde 0,68 değer kaybederek 12.178,52 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,83, mali endeks yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,71 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 78'i geriledi. Türk Hava Yolları, CW Enerji, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 829,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 829,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 5 milyon 225 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56, bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,4694, satışta 41,6355 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,3889, satışta 41,5548 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1734, sterlin/dolar paritesi 1,3433 ve dolar/yen paritesi 148,528 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,6 azalışla 66,9 dolardan işlem görüyor.