Piyasalarda gün sonu rakamları (30 Ekim)

BIST 100 endeksi, güne 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.824,57 puanı, en yüksek 10.945,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 81,23 puan ve yüzde 0,68 azalışla 11.800,39 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 997 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 997 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68 bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8707, satışta 42,0385 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8406, satışta 42,0082 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1575, sterlin/dolar paritesi 1,3162 ve dolar/yen paritesi 154,124 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yatay seyirle 64,2 dolardan işlem görüyor.