Piyasalarda koronovirüs endişesi: Dolar 5,98'i aştı

Piyasalarda, koronavirüsün yarattığı tedirginlik etkili olmaya devam ediyor.

Bu sabah ise 5.9650 seviyesinden güne başlayan kur, sonrasında 5.9852’ye kadar çıktı. Saat 15:30 itibarıyla kur 5,9801 liradan işlem görüyor. Euro/TL 6,59 lirada.

BORSA DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul, Çin’de ortaya çıkan virüsün yarattığı endişenin küresel piyasaları negatif yönde etkilemesi ile aşağı yönlü bir açılış gerçekleştirdi. BİST 100 endeksi, 458 puan kayıpla 119.230 puandan açıldı.

Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,38 oranında değer kaybetti. Açılış sonrasında satış baskısının arttığı endeks, 118.200 seviyesine kadar geriledi.

ALTINA İLGİ DEVAM EDİYOR

Serbest piyasada gün içerisinde 304 lirayı gören gram altın, saat 15:30 itibarıyla 303 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise alışta 485 lira, satışta 496 lirada. Altının ons fiyatı ise 1,580 dolardan işlem görüyor.