Piyasaların enflasyon, faiz ve kur beklentisi belli oldu

Merkez Bankasının anketine göre, piyasanın sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, mayısta döneminde yüzde 30,35 oldu. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru tahminleri ise 46,62 TL’ye yükseldi.

TCMB, her ay 54’ü finansal sektör, 18’si reel sektörden oluşan 72 katılımcıya gerçekleştirdiği 2025 Mayıs ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Ankete katılanların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06'e indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.

- Dolar tahminleri yükseldi

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 45,85 TL iken, bu anket döneminde 46,62 TL olarak kaydedildi.

- Faiz beklentileri yukarı yönlü değişti

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,00 iken, bu anket döneminde yüzde 49,00’a yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olarak gerçekleşti.