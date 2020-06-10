Piyasaların gözü Fed kararında

Türkiye'de işsizlik ve ABD'de Fed faiz kararının açıklanacağı yeni günde piyasalarda karışık bir seyir hakim. Dolar/TL 6,78; euro/TL 7,71'den el değiştiriyor.

Küresel piyasalarda dünkü satış ağırlıklı günün ardından bugün karışık bir gün yaşanıyor. ABD borsaları başta olmak üzere dünya borsalarındaki hızlı yükselişler kar realizasyonu baskısını giderek artıyor. Dün ABD'de S&P ve Dow Jones endekslerinde düşüşün ardından bu sabah ABD vadelileri yüzde 0,50 civarında artıda. Asya borsalarında ise yönünü net olarak belirtmeyen karışık bir seyir görülüyor.

Yurt içinde ise koronavirüs salgının etkilerinin hissedilmeye başlandığı ilk ay olan mart ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklanacak. İşsizlik verisi öncesinde dolar/TL 6,78 civarında değerleniyor.

Yurt dışında ise ABD'den tüketici fiyatları verisi geldikten sonra akşam saat 21:00'da ise Fed, faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından da Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek.



Avrupa borsalarının artıda başlaması bekleniyor

Fed toplantısının sonucuna odaklanılacağı bugün Avrupa borsalarının güne artıda başlamaları bekleniyor. IG analistleri FTSE 100'ün 18, Dax'ın 63 ve Cac-40'ın 30 puan artıda açılacaklarını tanmin ediyorlar. Milano FTSE MIB endreksinin ise güne 154 puan yükselişle başlaması bekleniyor.