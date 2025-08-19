Plastik kriziyle mücadelede yeni bir dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın plastik kullanımının azaltılmasına yönelik yol haritası, Türkiye’de çevre dostu dönüşüm için önemli bir fırsat sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kullanımını azaltmayı hedefleyen “Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası”nı paylaştı. Yol haritası, kısa, orta ve uzun vadeli 44 eylem planıyla plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevre dostu alternatiflerin teşvik edilmesini amaçlıyor.

Sunar Yatırım’ın bağlı kuruluşu Sunar NP, Türkiye’nin biyobozunur polimer üreticilerinden biri olarak biyobozunur plastik üretimi ve Ar-Ge çalışmalarıyla bu yol haritasına destek veriyor.

Şirket, mısır nişastası bazlı biyobozunur hammadde geliştirdiğini ve bu ürünlerin doğada 3–6 ay içinde çözündüğünü belirtiyor. Ürünler mikroplastik bırakmıyor ve yerli üretim sayesinde ithalat bağımlılığını azaltıyor.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, biyobozunur ürünlerin GEKAP kapsamında ayrı bir kategoriye alınmasının önemli olduğunu, bunun marketler, perakende zincirleri ve kamu alımlarında bu ürünlerin tercih edilmesini kolaylaştıracağını belirtti.

Çomu, petrol bazlı plastiklerin hammaddesinin büyük ölçüde ithal edilmesinin Türkiye ekonomisine yük getirdiğini de ifade etti.

Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkeler, tek kullanımlık plastikleri yasaklayarak veya sınırlayarak EN 13432 standardına uygun biyobozunur ürünleri yaygınlaştırdı.

Türkiye’de de benzer bir uygulama için biyobozunur ürünlerin ayrı kategoride değerlendirilmesi ve piyasada ana seçenek haline gelmesi gerektiği vurgulanıyor. Bakanlığın yayımladığı yol haritası, bu dönüşümün adımlarının atılması için temel bir zemin oluşturuyor.