Plastik poşet katılım payı 86 kuruş oldu!

Bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payları artırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Çevre Kanunu uyarınca alınacak katılım payı tutarlarına ilişkin tebliği yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2025'te bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarları belirlendi.

Bakanlığın "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranına göre artırıldı. Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tebliğe göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı ürünlerden alınacak geri kazanım katılım payı tutarları şöyle:

Plastik poşet 86 kuruş.

Lastik 27 lira.

Çinko karbon piller 27 lira.

Madeni yağ 6 lira 70 kuruş.

Bitkisel yağ 6 lira 70 kuruş.

İlaç 14 kuruş.

Plastik ambalajlardaki 0,33 litreye kadar olan içecek ambalajı 8,6 kuruş.