Poca ile para transferinde Kolay Adres dönemi

Kullanıcılarının farklı finansal ihtiyaçlarına tek bir uygulamadan çözüm sunmak amacıyla yola çıkan dijital cüzdan Poca, para transferinde yepyeni bir deneyime imza atıyor. Türkiye’nin ve bölgenin en büyük para transferi operasyonunu yürüten United Payment’ın yüksek teknolojili altyapısı sayesinde Poca, 7x24 hızlı para transferi sağlayan FAST hizmeti ile beraber Kolay Adres’e (KOLAS) para gönderme seçeneğini de tüm kullanıcılarına sundu.

United Payment ile OYAK Portföy Yönetimi ortaklığıyla kurulan ve kullanıcılarına birçok ayrıcalık sunan dijital cüzdan Poca, ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Farklı finansal ihtiyaçlara, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde çözüm sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Poca, para transferinde yepyeni bir deneyimi kullanıcılarla buluşturuyor. Ülkenin ve bölgenin en büyük para transferi operasyonunu yürüten United Payment’ın yüksek teknolojili altyapısı sayesinde Poca, bankalar arası her saat hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST sisteminin ardından, sektörde bir ilki daha gerçekleştiriyor. Kolay Adres Tanımlama Uygulaması KOLAS, ilk kez Poca ile dijital cüzdan kullanıcılarına sunuluyor.

‘Dijital cüzdanda yepyeni bir deneyim sunuyoruz’

Poca Genel Müdürü Cihan Çepni, “Poca olarak 2022 yılından bu yana kullanıcılarımıza çeşitli finansal ürünleri kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak için çalışıyor, uygulamamızın hızlı, kolay ve güvenli yapısına sadık kalacak şekilde ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. FinTek sektöründe ilklerin öncüsü United Payment’ın yüksek teknolojili altyapısı sayesinde, Poca cüzdan üzerinden kolayca para transferi imkanı sunuyoruz. Kullanıcılarımız avantajlarla dolu Poca dünyasında tüm para transferlerini 7/24 olarak saniyeler içinde gerçekleştirebiliyorlar. Poca’yı uygulama marketlerinden indirdikten sonra birkaç kişisel bilgi ile anında ve ücretsiz üye olarak para transferi, sigorta satın alımı, yatırım işlemleri, fatura ödeme yapabiliyor ve QR işlemler, ön ödemeli kart seçenekleri gibi özelliklerden yararlanabiliyorlar. Üstelik bunları yaparken nakit iade kampanyalarından ve ödüllerden de faydalanabiliyorlar” diye konuştu.

Poca ile para transferinde Kolay Adres dönemi

Poca, kullanıcılarına bir banka gibi doğrudan para transferi yapabilme imkanı sunuyor. Poca cüzdan sahipleri, yeni "Kolay Adres" özelliği sayesinde IBAN numarası yerine telefon, e-posta, kimlik veya pasaport numarası bilgilerini kullanarak para transferlerini EFT saatlerini kaçırma endişesi taşımadan, haftanın her günü istedikleri saatte rahatça yapabilme ayrıcalığını yaşıyor. Bu sayede işlem süreleri kısalırken hizmet kalitesi çok daha üst noktalara taşınıyor. POCA mobil uygulaması, App Store, Google Play ve Huawei AppGallery’den indirilebiliyor.