Polis ve komiser maaşları 2025 Temmuz zammıyla ne kadar oldu?

Yeni dönem memur maaş katsayısının açıklanmasıyla birlikte polis memuru ve komiser maaşları da netleşti. Peki Polis ve komiser maaşları 2025 Temmuz zammıyla ne kadar oldu?

3.07.2025 11:02:560
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Polis ve komiser maaşları 2025 Temmuz zammıyla ne kadar oldu?

2025 Temmuz zammıyla birlikte polis maaşları dikkat çeken oranlarda artış gösterdi. İşte rütbeye ve hizmet yılına göre güncel maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2025 Temmuz ayına ilişkin memur maaş katsayısı güncellendi. Bu güncellemeyle birlikte, kamu görevlilerinin, dolayısıyla da polis memurları ve komiserlerin alacağı zam oranları netleşti. 2025 Temmuz zammıyla birlikte polis maaşlarında dikkat çeken oranlarda artış yaşandı.

Güncel Polis Maaşları (2025 Temmuz-Aralık Dönemi)

  • Başkomiser Maaşları:

    • 2025 (Ocak-Haziran) dönemi: 65.070 TL

    • 2025 (Temmuz-Aralık) dönemi: 75.201 TL

  • Polis Memuru Maaşları:

    • 2025 (Ocak-Haziran) dönemi: 58.910 TL

    • 2025 (Temmuz-Aralık) dönemi: 68.082 TL

Maaşlar Rütbe ve Diğer Faktörlere Göre Değişiyor

Yukarıdaki rakamlar genel bir gösterge olup, kesin maaşlar hizmet yılı, görev yapılan şehir, aile durumu ve çocuk sayısı gibi unsurlara göre farklılık gösterebilir. Yüz binlerce emniyet personelini ilgilendiren bu maaş düzenlemesiyle, hem görev başındaki polis memurları hem de rütbeli personelin maaşlarında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak bir güncelleme yapıldı.

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