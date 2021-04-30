Polisan Holding’in İlk Çeyrek Sonuçları Açıklandı

KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2021’in birinci çeyreğinde, holdingin konsolide gelirleri yüzde 52 artarak 355,2 milyon TL, net kârı ise yaklaşık 4 kat artarak 38,8 milyon TL oldu.

Polisan Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre finansal disiplin çerçevesinde alınan çevik aksiyonlarla 2021’in birinci çeyreğinde, holdingin konsolide gelirler, yüzde 52 artarak 355,2 milyon TL, FAVÖK marjı 2,8 puan yükselerek yüzde 17,7 ve net kârı da yaklaşık dört kat artarak 38,8 milyon TL oldu. Kansai Paint’le yüzde 50 oranındaki iş ortaklığı Polisan Kansai Boya’nın dahil olduğu kombine finansal sonuçlara göre ise kombine gelirler 751,6 milyon TL, kombine FAVÖK marjı yüzde 17,8 ve net kar da 45,5 milyon TL’ye çıktı.

Polisan Holding’in ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren CEO Mehmet Hacıkamiloğlu, “Güçlü performansımızı, pazarın değişen trendlerini hızlı analiz etmenin, çevik aksiyon almanın, güçlü tedarik ağımızı kendi lehimize kullanmanın çıktıları olarak görüyoruz. İnsanımızın sağlığını önceliklendirmek kaydıyla işimizi kesintisiz olarak sürdürmeye ve ihtiyaç noktalarında, insan kaynağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Polisan Kimya’da 5 Milyon Euroluk Yeni Yatırım

Türkiye’deki kimya faaliyetleri hakkında bilgi veren Hacıkamiloğlu, “Türkiye’deki kimya operasyonlarımızda, tedarik zincirindeki bozulmalar karlılık baskısı yaratsa da tedarik ağımızdaki rekabet avantajımız sayesinde, tüm müşterilerimize siparişlerini zamanında teslim ederek, müşterilerimizin memnuniyetini sürdürdük” dedi. Polisan Kimya tarafında temellerini attıkları ve yaklaşık 5 milyon Euro tutarındaki yeni reçine fabrikasının universal reaktörlerle desteklenen son teknolojik alt yapıya sahip olacağı bilgisini de paylaştı.

Yunanistan’daki PET Faaliyetleri Stratejisi Yakında Netleşecek

Yunanistan ve Balkanlardaki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET granül üreticilerinden birisi olan Polisan Hellas ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Hacıkamiloğlu, şirketle ilgili stratejilerini Yunanistan’daki yeni regülasyonları yakından takip ederek netleştireceklerini söyledi ve şöyle konuştu:

“Yunanistan’daki PET işimiz Polisan Hellas, sıkı bir finansal disiplin yaklaşımı ve operasyonel kârlılık odağıyla küresel ölçekte artan hammadde fiyatlarının da desteğiyle en yüksek gelir ve kârlılık, Euro bazında en düşük net borç ve çalışma sermayesini yakalayarak, tarihinin en iyi ilk çeyrek performansını sergiledi.” Hacıkamiloğlu,

Poliport’ta Kapasitenin 436.000 m3’e Çıkartılması Planlanıyor

Avrupa’nın en büyük 10 limanından olan Kocaeli Körfez Bölgesinde faaliyetini sürdüren ve yaklaşık 280.000 metrekarelik alanda kurulu Poliport’un, kapasitesini uzun vadeli bir yatırım planı sonucu 436.000 m3‘e çıkarmayı planladıklarını kaydeden Hacıkamiloğlu, “Poliport’ta, tüm süreçlerimizde tam otomasyona geçeceğimiz ve müşterilerimize de, operasyonlarımızı canlı olarak takip etme fırsatı sunacağımız AION Projemizi başlattık. Liman operasyonlarımızı yürüten Poliport’un gelirleri olumlu kur etkisi sayesinde yükseldi. Poliport’ta, portföyümüzü, katma değerli, uçtan-uca hizmetler ile genişletmek üzere çalışmalar yapmayı planlıyoruz” dedi.







