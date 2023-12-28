Preply Göç Araştırması: En çok hangi ülke göç alıyor?

50 dilde, 32 bini aşkın nitelikli dil öğretmenini online bir platformda buluşturan Preply’nin çalışmasında, dünyanın en çok göç alan ülkeleri de sıralandı. ABD, Almanya ve Suudi Arabistan listede başı çekerken, Türkiye de ilk 15’te yer aldı.

İnsanlık tarihinin ilk zamanlarından bu yana karşılaşılan bir olgu olan göç, jeopolitik çatışmalar, iklim değişikliği etkileri, ekonomik ve sosyal motivasyonlarla 21. yüzyılın da en önemli tartışma konularından birine dönüştü. Gönüllü ya da istemsiz bir biçimde, bir insan ya da insan topluluğunun başka bir ülkeye taşınmasını tanımlayan uluslararası göç, küresel insan mobilitesi hakkında en çok inceleme yapılan konular arasında yer aldı. 50 farklı dilde, ana dilini konuşan 32 binden fazla dil öğretmenini 1 milyonu aşkın kullanıcıyla online bir platformda bir araya getiren ve online yabancı dil kursları sunan Preply, dil ve kültür odağındaki çalışmalarının en yenisinde göç konusunu merkeze aldı. Preply, uluslararası göç istatistiklerini derlerken, dünyanın en çok göç edilen ülkelerini de sıraladı.

Online dil öğrenmeye ilgi artıyor

Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Göç Raporu 2022 verilerine göre, küresel çapta 281 milyon uluslararası göçmen bulunuyor. Rapor, dünyanın en çok göç alan ülkesi olan ABD’deki göçmenlerin %41,8’in çalışmak, %32,2’si eğitim, %23,2’si ise aile sebebiyle göç ettiğini gösteriyor. ABD’yi takip eden Almanya’nın yoğun göçmen nüfusunun kökleri ise II. Dünya Savaşı sonrasında başlatılan sanayi hamlesi ve işgücü anlaşmalarına kadar uzanıyor. Almanya’nın en çok göç aldığı ülkelerin başında Polonya ve Türkiye geliyor. Göç trafiğinin arttığı bu süreçte dil öğrenmek için göçmenler online dil öğrenme yollarını arıyor.

Dünyada 30 kişiden biri göçmen

Uluslararası Göç Örgütü, dünya üzerindeki 30 kişiden birinin göçmen olduğuna dikkat çekiyor. Göç ve göçmenlik, bu çağın en gerçek olgularından biri olarak yer alıyor. Bu noktada dil öğrenmek, daha fazla önem kazanıyor.

Türkiye, küresel listede dünyanın en çok göç alan ülkeleri arasında ilk 15’te sıralanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 2022'de yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının 494 bin seviyesinde olduğunu kaydediyor. Yurt dışından en çok göç alan şehrin ise İstanbul olduğu görülüyor.

Preply Türkiye’nin pek çok şehrinde dil öğrenmek isteyenlere olanak sağlıyor. Özellikle konuşma ağırlıklı derslere ilginin arttığı bu dönemde İngilizce günlük konuşmadan Korece konuşma pratiklerine, Arapça özel dersten akademik İngilizce kursuna kadar geniş bir skalada ders imkanı sağlıyor.

Kendi mesleğini yapmayı hedefleyenler online dil kurslarına yöneliyor

Akademik araştırmalar, dil ve kültürün iç içe geçmiş iki kavram olarak, bireylerin kimliklerini ve sosyal etkileşimlerini şekillendirmede önemli rol oynadığını gösteriyor. Ev sahibi ülke dilinde yakalanan yeterliliğin hem işgücü piyasası hem de sosyal entegrasyonu artırdığı biliniyor. Bu sebeple özellikle gelişmiş ülkeler, göç ve entegrasyon politikalarını dili de kapsayacak biçimde tasarlıyor. Kanada, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç gibi ülkelerde göçmenler dil kurslarından avantajlı bir biçimde yararlanabiliyor. Öte yandan özellikle başka bir ülkeye çalışmak için gönüllü göç eden kişiler, o bölgenin yerel diline uyum sağlamak için online dil kurslarını tercih ediyor. Preply, Rusça günlük konuşma, İngilizce günlük konuşma, Fransızca günlük konuşma gibi kurs seçeneklerle, 50 dilde, 32 binden fazla nitelikli dil öğretmenini 1 milyonu aşkın dil öğrencisiyle buluşturuyor.

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