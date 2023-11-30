Prof. Roger L. Martin: Ünlü gurudan ezber bozan taktikler

Prof. Roger L. Martin kitabından öne çıkanları ve günümüz dünyasında rekabet avantajı sağlayabilecek yaklaşımlarını Capital’e şöyle anlattı...

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital Ekim 2023 sayısından

Procter&Gamble, Lego ve Ford gibi şirketlere danışmanlık yapmış olan Martin, geleneksel iş modellerinin artık işe yaramadığı görüşünde. Yıllarca değeri artırmak için CEO’lara hisse teşviki verilmesini buna örnek gösteriyor. Geleceği tahmin etmeye yönelik oluşturulmuş stratejileri anlamsız buluyor. Sadık çalışan yaratmanın verilen ücretle doğru orantılı görülmesini “büyük hata” olarak nitelendiriyor. Kısacası Martin, mevcut modelleriyle başarısız olan yöneticilerin istikrarla aynı çizgiyi izlemesinin anlamsızlığına değiniyor ve “ezber bozan” yollar öneriyor.

Prof. Roger L. Martin, 11 başarılı yönetim kitabına imza atmış bir isim. Yeni kitabı “A New Way to Think: Your Guide to Superior Management Effectiveness” (Düşünmenin Yeni Yolu: Üstün Yönetim Etkinliği Rehberi) Harvard Üniversitesi tarafından yayınlandı.

Yılın en iyi 10 kariyer ve liderlik kitabı arasında gösterilen kitapta Martin, iş dünyasındaki geleneksel düşünce modellerini sorguluyor.

Konuştuğu hemen hemen her yöneticinin bir model ve düşünce tarzına sahip olduğuna dikkat çeken Martin, “Ancak bu modeller o kadar otomatik işliyor ki işe yaramadığında CEO’ların tipik tepkisi aynı modeli daha büyük bir şevkle yeniden uygulamak oluyor” diyor.

Prof. Roger L. Martin'in kitabından öne çıkan başlıkları ve günümüz dünyasında rekabet avantajı sağlayabilecek yaklaşımları anlattığı röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ