Putin döviz ve bankacılıkla ilgili yeni kararlar imzaladı

Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘özel ekonomik önlemler’ uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre ABD ve ABD ile birlikte hareket eden ülkeleri, uluslararası kuruluşları hedef aldığı belirtilen kararnameye göre Rusya’da yaşayan kişiler, 1 Mart’tan itibaren yabancı bankalardaki hesaplarına döviz transferi gerçekleştirmeyecek.

Rusyalı ihracatçılar, 1 Ocak 2022’den itibaren elde ettikleri yabancı para birimindeki gelirlerin yüzde 80’ini satmak zorunda kalacak.

1 Mart 2022’den itibaren, kredi anlaşmaları uyarınca yerleşik kişiler tarafından yerleşik olmayan kişiler lehine yabancı para birimi sağlanmasıyla ilişkili döviz işlemlerinin gerçekleştirilmesi yasaklanacak.

Rusya’da kayıtlı halka açık şirketler, daha önce ihraç ettikleri hisseleri 31 Aralık 2022’ye (dahil) kadar geri satın alma hakkına sahip olacak.

Bankalar, özel kişilere bir bankadan başka bir bankaya para transferi için özel kişiler bizzat hazır bulunmadan banka hesapları açabilecek.