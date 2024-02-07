QNB Finans Faktoring Genel Müdürü: Son çeyrek hızlı gidecek

QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, sektörün 2024 görünümüne yönelik sorularımızı yanıtladı...
Elçin Cirik / [email protected]
Capital Aralık 2023 sayısından
QNB Finans Faktoring Genel Müdürü NERGIS AYVAZ BUMEDIAN, 2024’te sektörde enflasyon paralelinde bir büyüme bekliyor.
Nergis Ayvaz Bumedian, 2024’te sektörde enflasyon paralelinde artış öngörüyor ve yaz aylarıyla birlikte ihracat faktoringinde de toparlanma olmasını bekliyor.
QNB Finans Faktoring Genel Müdürü Nergis Ayvaz Bumedian, sektörün 2023'deki gelişimine ve 2024’ün görünümüne yönelik sorularımızı yanıtladı...