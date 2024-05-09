Radisson Otel Grubu’nun Türkiye Hedefi 2030 Yılına Kadar 100 Otele Ulaşmak

Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi Türkiye'deki yeni otel yatırımlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Radisson Otel Grubu Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Geliştirme Başkanı Ramsay Rankoussi

Radisson Otel Grubu dünyanın en büyük otel grupları arasında yer alıyor. Grubun vizyonundan ve markalarından biraz bahseder misiniz?

Radisson Otel Grubu, EMEA ve APAC bölgelerinde faaliyet gösteren, şu anda faaliyette veya geliştirme aşamasında olan 1.340'dan fazla oteli bulunan ve portföyünü önemli ölçüde büyütmeyi planlayan uluslararası bir otel grubudur. Vizyonumuz, dünyanın en iyi üç otel markasından biri olarak tanınmak ve misafirler, otel sahipleri ve yeteneklerimiz için tercih edilen marka olmaktır. Net Sıfır taahhüdüne bağlı sorumlu işletme lideri olarak, Radisson Otel Grubu her zaman İnsanları, Gezegeni ve Toplumu düşünmektedir.

Radisson Collection Hotel, Vadistanbul

Radisson marka ailesi portföyü, Radisson Hotels ticari şemsiye markası altında bulunan Radisson Collection, art’otel, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson ve prizeotel markalarını içermektedir. Markalarımız orta ila lüks segmentlerin yanı sıra şehir otelleri, tatil resortları, rezidanslar ve karma kullanımlı projeleri kapsamaktadır.

Radisson Collection Hotel, Vadistanbul

Dünyada ve Türkiye'de Radisson Otelleri için 2024 yılı nasıl başladı? 2023'te hangi hedeflere ulaşıldı?

Grup, 2023 yılını küresel olarak olağanüstü bir büyüme ile tamamladı ve açılışlar ve anlaşmalar aracılığıyla 10 lider markadan oluşan uluslararası portföyüne 30.000'den fazla oda ekledi. Grup, 2018'de dönüşüm planının başlatılmasından bu yana faaliyetlerini yaklaşık %50 oranında büyüttü. Ayrıca, açılışlar ve anlaşmalar aracılığıyla portföyümüze 30.000'den fazla oda ekleyerek yeni bir şirket rekoruna daha imza attık.

Radisson Blu Hotel, Kaş

2024 yılında, Türkiye'de büyüme ve yeni açılışlarla dolu bir yıl daha geçirmeye hazırız. Bir önceki yılın başarılarından yola çıkarak çalışanlarımız, misafirlerimiz ve yatırımcılarımız için tercih edilen bir ortak olma taahhüdümüzü sürdürürken, kilit pazarlardaki varlığımızı genişletmeye odaklanmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca, Türkiye'de faaliyet gösteren otel sayımızı artırma hedeflerimize öncelik vermeye devam edeceğiz. Bu yıl Radisson Hotel İstanbul Merter ile İstanbul'da yeni otel açılışlarının yanı sıra Radisson Hotel Bursa ve Radisson Hotel Mersin'in açılışıyla yeni şehirlere girmeyi planlıyoruz. Bu genişleme çalışmaları, farklı destinasyonlarda olağanüstü konaklama deneyimleri sunma taahhüdümüzün altını çiziyor ve Türkiye'de lider bir otel markası olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırıyor.

Radisson Blu Hotel, Kaş

Radisson Otel Grubu için Türkiye'nin bir pazar olarak önemi nedir? Türkiye'nin turizm açısından potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, stratejik konumu ve güçlü turizm endüstrisi ile Radisson Otel Grubu için önemli bir pazar olarak büyük önem taşıyor. Son dönemdeki büyüme göz önüne alındığında, Türkiye şu anda EMEA ve küresel çapta en büyük pazarlarmızdan biri haline geldi. Dünya çapında tercih edilen destinasyonlardan biri olan Türkiye, Batı ile Doğu, Avrupa ile Asya arasında bir köprü görevi görüyor. Bölgesel bir merkez ve ticaret bağlantısı olarak sahip olduğu köklü konum, iş talebinin önemli bir kısmını karşılıyor ve bu da Türkiye'yi bizim için vazgeçilmez bir pazar haline getiriyor. Ayrıca, Türkiye'nin zengin kültürel mirası, çeşitliliğiyle öne çıkan doğası ve elverişli iklimi bir turizm destinasyonu olarak cazibesine katkıda bulunuyor. Aynı derecede cazip deniz kıyısı ve dağ destinasyonlarıyla Türkiye, tatil amaçlı seyahat edenler için geniş bir deneyim yelpazesi sunuyor. Bu çeşitliliğin bilinciyle, portföyümüzü resortları da kapsayacak şekilde genişleterek tatil amaçlı seyahat alanındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Radisson Blu Hotel, Kaş

Çeşme'de Radisson Blu Resort & Spa Çeşme, Bodrum'da Radisson Collection Hotel Bodrum ve Radisson Blu Hotel Kaş gibi resort otellerin açılmasıyla bu yönde önemli adımlar attık. Ayrıca, ilk kayak merkezi otelimiz olan Erciyes Dağı'ndaki Radisson Blu Hotel Mount Erciyes, farklı tatil tercihlerine hitap etme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor.

Radisson Blu Hotel, Kaş

Önümüzdeki döneme baktığımızda, Akdeniz bölgesinde, özellikle de ayak izimizi genişletmeyi planladığımız Antalya'da muazzam bir büyüme potansiyeli görüyoruz. Türkiye'nin turizm potansiyelinden yararlanarak ve otelcilik alanındaki uzmanlığımızı kullanarak, bu dinamik pazardaki varlığımızı daha da geliştirme yeteneğimize güveniyoruz.

Radisson Blu Hotel, Kaş

Aynı zamanda, İstanbul'daki pazar liderliğimizi çeşitli segmentlerde pekiştirme ve ülkedeki varlığımızı 2030 yılına kadar 50 otelden 100 otele çıkarma hedefimiz de devam ediyor.

Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes

RHG Türkiye'nin gelecekteki geliştirme projeleri hakkında genel bir bilgi verebilir misiniz?

Başta Antalya olmak üzere, tatil amaçlı seyahatler için daha yüksek profilli bir kitleyi çektiği bilinen bölgelere doğru genişlemeye odaklanıyoruz. Buna ek olarak, eşsiz manzaraları ve kültürel mirasıyla bilinen Kapadokya pazarına girmek istiyoruz. Çeşitlendirme taahhüdümüz doğrultusunda, kimliği oturmuş ve yüksek hizmet puanlarına sahip bireysel ve bağımsız otelleri hedefleyen Radisson Individuals markasını hayata geçirdik. Radisson Individuals aracılığıyla, ortaklarımıza yalnızca özerkliklerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda ağımızın avantajlarından da yararlanan özel bir teklif sunmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşım, her bir tesisin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayan esnek çözümler sunmaya ve aynı zamanda RHG Türkiye için özellikle ikincil pazarlarda genel büyümeyi artırma konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor.

Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes

Genel olarak, Radisson'dan İzmir'deki ilk Radisson RED oteline kadar yakında açılacak olan bir düzineden fazla otelimiz var. Ayrıca İstanbul'da rezidans seçenekleri sunuyoruz ve orta ölçekli Park Inn by Radisson markası gibi diğer markalarımız da genişliyor.

Radisson Collection Hotel, Bodrum

İş geliştirme ekibinin şu anda odaklandığı başlıca alanlar ve genişleme stratejileri nelerdir?

İş geliştirme ekibi şu anda portföyümüzün %50'sinden fazlasını temsil etmeye devam eden İstanbul'daki varlığımızı sağlamlaştırmaya ve Türkiye'deki ikincil pazarlarda yeni pazar girişleri sağlamaya odaklanıyor. Markalarımızın çoğu hâlihazırda pazara sunulmuş olsa da, özellikle dönüşüm dostu markamız Radisson Individuals ile büyüme fırsatlarının devam ettiğini görüyoruz. Yakın zamanda Radisson Collection markamız Bodrum ve İstanbul olmak üzere iki lokasyonda başarı elde etti. Özellikle ülke genelinde özel tasarım ve tarihi özelliklere sahip tesisleri keşfettikçe, bu giriş seviyesi lüks segmentinde daha fazla büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz.

Radisson Collection Hotel, Bodrum

Ayrıca, birden fazla lokasyona ve resortlar, rezidanslar ve şehir otellerini kapsayan zengin bir portföye odaklanarak, Türkiye'nin genişleme çabalarımızda öncü bir rol oynamaya devam edeceğini öngörüyoruz.

Hem doluluk oranları hem de gelirler açısından 2024 yılına ilişkin görüşleriniz/tahminleriniz neler?

En hızlı büyüyen şehir olan İstanbul, istikrarlı bir şekilde güçlü bir performans ve sürekli bir büyüme sergilemektedir. Önümüzdeki yıl, şehrin dinamik piyasa koşullarından faydalanarak İstanbul'daki pazar payımızı tüm segmentlerde daha da pekiştirmeye odaklanacağız. Rezidanslar önemli bir büyüme fırsatı sunuyor ve bu sektörde genişlemenin devam edeceğini öngörüyoruz. Büyük şehirlerin ötesine baktığımızda, ekonomik olarak toparlanmaya devam eden ikincil şehirlerde büyüme fırsatları öngörüyoruz. Bu ekonomik toparlanma, küresel tatil trendleriyle bir araya gelerek gelişmekte olan bu pazarlarda markalarımız genelinde büyümeyi artıracaktır.

Radisson Collection Hotel, Bodrum

Tatil amaçlı seyahat küresel olarak güçlü bir trend olmaya devam ediyor ve tatil destinasyonlarında önemli geliştirme projeleri olacağını tahmin ediyoruz. Kayak tatilinden tatil resortlarına kadar, bu popüler destinasyonlardaki geliştirme çalışmalarımızı hızlandıracak yüksek ilgi ve talep bekliyoruz. Genel olarak, 2024 yılının Türkiye'de Radisson Otel Grubu için bir büyüme ve başarı yılı olacağından eminiz; doluluk oranları ve gelirler pazarın çeşitli segmentlerindeki olumlu ivmeyi yansıtıyor ve aynı zamanda ülkedeki enflasyon ve devalüasyon baskısını da yönetiyor.

Radisson Collection Hotel, Bodrum

Yakın gelecek için bizimle paylaşabileceğiniz kilometre taşları veya hedefler var mı?

Yakın gelecekte, Türkiye'de büyüme ve genişleme konusundaki kararlılığımızı yansıtan somut kilometre taşları ve hedefler belirledik. Şu anda bölgedeki tüm mevcut markalarımızın faaliyette olan veya yapımı devam eden tesisleri bulunuyor. Önümüzdeki döneme baktığımızda, Radisson RED'i İstanbul'da tanıtmaya ve modern seyahatseverler arasında yankı uyandıran dinamik bir yaşam tarzı markası olarak konumlandırmaya odaklanıyoruz. Ayrıca İstanbul, Ankara gibi kilit şehirlerde Radisson Collection'ı tanıtarak ve cazip lokasyonlarda güçlü bir varlık sağlayarak portföyümüzü stratejik olarak genişletmeyi planlıyoruz. Genel hedefimiz önümüzdeki 3 yıl içinde 70 otele ulaşmak ve nihayetinde 2030 yılına kadar kilometre taşı olarak belirlediğimiz 100 otele ulaşmak.

2024'te hangi RHG markası altında ve hangi şehirlerde kaç otel açılışı hedefleniyor?

2024 yılında Radisson markası altında İstanbul, Bursa ve Mersin'de olmak üzere 3 yeni otel açmayı hedefliyoruz. Ayrıca kısa bir süre önce Yalova'da ilk Park Inn by Radisson otelimizi açtık ve bu yılın sonlarına doğru Türkiye'deki ilk Radisson RED otelimizi İzmir'de açmayı planlıyoruz.



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