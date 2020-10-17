Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, koronavirüse yakalandı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denildi.

17.10.2020 11:19:000
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Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Sayın Rahmi M. Koç 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurmuştur. Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denildi.

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