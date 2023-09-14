Ray Sigorta'da üst düzey atamalar yapıldı

Ray Sigorta, stratejik hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını uçtan uca değiştirerek, yeni hedeflerine uygun üst düzey atamalar gerçekleştirdi.

Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine Emre Yağcı atandı. Haziran ayı itibarıyla bu göreve atanan ve yaklaşık 15 yıldır sigorta sektöründe görev yapan Yağcı, 2016-2020 yılları arasında Ray Sigorta'da Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü görevini üstleniyordu.

Şirketin Bilgi Teknolojileri departmanı yenilenip, etki alanı genişletilerek "Teknoloji ve Dijital Çözümler" olarak yapılandırıldı. Temmuz ayı itibarıyla Teknoloji ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcılığına Burak Sol getirildi.

Pazarlama ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcılığına, daha önce şirkette Pazarlama Direktörlüğü görevinde bulunmuş olan Kerem Erdoan atandı. Erdoan, yenilenen Pazarlama organizasyonunda, Pazarlama ve Kurumsal İletişim, Müşteri Deneyimi, Müşteri ve Pazar İç Görüsü, Ekosistem ve Dijital Kanallar, Müşteri Hizmetleri ve Dijital Kanallar departmanlarından sorumlu olacak.

Ray Sigorta'nın yeni organizasyon yapısında "İnsan Kaynakları" departmanının ismi "Yetenek ve Kültür" olarak değiştirilerek sorumluluk alanı genişletildi. Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığına Mukadder Aksoy atandı. Aksoy, yenilenen organizasyon yapısında Yetenek Yönetimi, Ücretlendirme ve Yan Haklar, Öğrenme ve Gelişim, İşe Alım departmanlarından sorumlu olacak.

Şirkette uzun yıllardır Strateji Direktörü olarak görev yapan Sevil Şener, Kurumsal Strateji ve Performans, Proje Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Aktüeryal Rezerv Yönetimi departmanlarından sorumlu olarak Strateji Genel Müdür Yardımcılığına, Satış Direktörü olarak görev yapan Engin Deniz Şener, Bireysel Satış ve Satış Planlama ve Performans Yönetimi departmanlarından sorumlu olarak Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcılığına, İş Zekası ve Proje Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Ersin Tüvar de Oto Dışı Hasar, Oto Hasar ve Hukuk ve Bedeni Hasar, Analitik, Anlaşmalı Kurumlar, Saha Denetim & Araştırma ve Rücu departmanlarından sorumlu olarak Hasar Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, elde ettikleri başarılar ve uzun vadeli hedeflerle paralel olarak şirketin organizasyon yapısını geliştirdiklerini ve tamamıyla yenilediklerini ifade etti. Erdoğan, "Yalnızca üst düzey atamalar değil, birimler, unvanlar ve sorumluluk alanlarında da yenilemeler oldu" dedi.