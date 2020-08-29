Razer yüzde 25 büyüdü

Razer, 30 Haziran 2020'de sona eren altı aylık denetlenmemiş mali sonuçları açıkladı. Yıllık toplam yüzde 25,3 büyüme sonucu elde edilen 447,5 milyon dolar gelir elde eden şirketin, ürün talebindeki dalgalanmalardan oluşan taşıma maliyetlerinin düşmesi sonucu brüt kâr marjı yüzde 22'ye yükseldi.

Segment bazında bakıldığında, şirketin donanım alanında gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 382,7 milyon dolar oldu. Yazılımda, artan oyun, espor ve canlı yayın aktivitelerinin etkisiyle toplam kullanıcı hesapları yıllık bazda yüzde 42,8 artışla yaklaşık 100 milyona ulaştı. Razer Fintek ise COVID-19'dan doğan karantina döneminde internetten alışverişin öne çıkması ve yeni satıcı artışlarının etkisiyle yılın ilk yarısında, 1,8 milyar dolar toplam ödeme hacmi yarattı.

"OYUNA İLGİ REKOR SEVİYEDE ARTTI"

Finansal sonuçlarla ilgili açıklama yapan Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “2020, dünya genelinde hepimiz için daha önce karşılaşmadığımız bir yıl oldu. COVID-19 salgınının neden olduğu küresel pazar belirsizliğine rağmen Razer, baskın marka konumu, kullanıcı tabanı genişlemesi ve evde kalma eğilimleriyle yıla muhteşem bir başlangıç yaptı" dedi.

Yılın ikinci yarısında da büyümeyi sürdüreceklerini söyleyen Tan, şöyle konuştu:

"Küresel ‘Evde Kal’ akımı, insanların oyuna ve e-spora olan ilgilerini rekor seviyelerde artırdı. Oyuncu/genç merkezli donanım, yazılım ve hizmet ekosistemiyle Razer, bu trendin yarattığı durumdan olumlu bir yön çıkartmayı başardı. Yerleşik marka liderliğimiz, donanım, yazılım ve hizmetler genelinde ikna edici tekliflerimiz ve güçlü icra kabiliyetimiz sayesinde işimizin temelleri her zamanki kadar sağlam duruyor. Güçlü işletme maliyeti disiplinimiz ve 500 milyon doları aşan güçlü nakit pozisyonumuzla birleşen bu faktörlerin, zorlu küresel ekonomik koşulların olduğu bu zamanlarda bile bizi iyi bir konumda tutacağından eminiz.”











