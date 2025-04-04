Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart 2025'te TÜFE bazında 1,62 puan azalarak 73,48'e geriledi.

4.04.2025 15:06:390
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Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,62 puan azalışla 73,48 oldu.

Endeks, Şubat 2025'te 75,10 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 3 puan düşüşle 98,5'ten 95,5'e geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 10,85 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,24 puan arttı.

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